Путин высказался о возможном сохранении ограничений по ДСНВ

Путин: РФ примет решение по ограничениям по ДСНВ после анализа обстановки

Россия будет принимать решение о продлении ограничений по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после анализа ситуации, заявил в ходе совещания Совбеза президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», — сказал российский лидер.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года. По словам Путина, Россия намерена год придерживаться ограничений соглашения на добровольной основе.

Президент также заверил, что Москва не хочет «подстегивания» гонки вооружения и готова четко следовать положениям ДСНВ, если аналогичные шаги предпримут США.

При этом в Вашингтоне в августе заявляли, что американский лидер Дональд Трамп хотел бы заключить новое соглашение, которое бы заменило ДСНВ.

Ранее Путин выразил надежду на завершение СВО.