Путин рассказал, как Россия относится к гонке вооружений

Путин: у России нет интереса в подстегивании гонки вооружений

Российские власти не заинтересованы в том, чтобы в мире продолжала нарастать напряженность, связанная с гонкой вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — объяснил российский лидер.

Он добавил, что Россия готова следовать положениям Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но при условии, что аналогичные действия предпримут Соединенные Штаты.

В июле президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Российской Федерацией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

В августе в Вашингтоне сообщали, что Трамп готов заключить новое соглашение на смену ДСНВ.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.