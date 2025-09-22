На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал, как Россия относится к гонке вооружений

Путин: у России нет интереса в подстегивании гонки вооружений
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские власти не заинтересованы в том, чтобы в мире продолжала нарастать напряженность, связанная с гонкой вооружений, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания, но в то же время не заинтересованы в дальнейшем наращивании напряженности и подстегивании гонки вооружений», — объяснил российский лидер.

Он добавил, что Россия готова следовать положениям Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но при условии, что аналогичные действия предпримут Соединенные Штаты.

В июле президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу скорого истечения срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, назвав это «проблемой для всего мира». Он добавил, что Соединенные Штаты Америки намерены обсуждать с Российской Федерацией перспективы дальнейшего ядерного разоружения.

В августе в Вашингтоне сообщали, что Трамп готов заключить новое соглашение на смену ДСНВ.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не грозит третьей мировой войной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами