Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин направили Николу Пашиняну поздравления с Днем независимости Армении. Поздравления приводит пресс-служба кабмина республики, передает ТАСС.

«Российско-армянские отношения основаны на хороших традициях дружбы и взаимного уважения. Я уверен, что дальнейшее развитие этих отношений полностью соответствует интересам наших народов», — говорится в послании Путина.

В свою очередь Мишустин отметил важность углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ.

До этого спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россию и Армению объединяют дружеские отношения, а также приверженность традиционным духовным и семейным ценностям.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена идти по пути укрепления отношений с Россией. Как сказал глава правительства, Еревану сложно переоценить важность сотрудничества с Москвой. При этом он подчеркнул, что сейчас отношения между двумя государствами находятся на этапе «конструктивной трансформации».

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Ереван перестал быть «младшим братом» Москвы.