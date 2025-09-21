На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин и Мишустин направили Пашиняну поздравления с Днем независимости Армении
true
true
true
close
Александр Щербак/РИА Новости

Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин направили Николу Пашиняну поздравления с Днем независимости Армении. Поздравления приводит пресс-служба кабмина республики, передает ТАСС.

«Российско-армянские отношения основаны на хороших традициях дружбы и взаимного уважения. Я уверен, что дальнейшее развитие этих отношений полностью соответствует интересам наших народов», — говорится в послании Путина.

В свою очередь Мишустин отметил важность углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС и СНГ.

До этого спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Россию и Армению объединяют дружеские отношения, а также приверженность традиционным духовным и семейным ценностям.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена идти по пути укрепления отношений с Россией. Как сказал глава правительства, Еревану сложно переоценить важность сотрудничества с Москвой. При этом он подчеркнул, что сейчас отношения между двумя государствами находятся на этапе «конструктивной трансформации».

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Ереван перестал быть «младшим братом» Москвы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами