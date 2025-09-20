Пашинян рассказал о позиции Армении по отношению к России

Армения пойдет по пути укрепления отношений с Российской Федерацией. Об этом премьер-министр страны Никол Пашинян заявил на съезде партии «Гражданский договор», передает ТАСС.

Политик отметил, что сегодня сложно переоценить важность отношений с Россией.

По словам премьера, сейчас отношения между двумя странами находятся на этапе трансформации, и это конструктивная трансформация.

«На этой основе мы пойдем по пути укрепления отношений с Россией. И наш политический диалог продолжит быть активным», — подчеркнул армянский премьер.

При этом в начале сентября президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Москва перестала воспринимать Ереван как «младшего брата» и считает его равноправным партнером. Он отметил, что в настоящее время Армения работает с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и одновременно развивает отношения с Евросоюзом, поскольку это укладывается в концепцию диверсифицированной экономики.

28 августа Пашинян заявил, что Армения не может одновременно являться членом Евросоюза и Евразийского экономического союза, и поэтому готова сделать выбор, когда придет время.

Ранее сообщалось, что Армения начнет принимать российские карты.