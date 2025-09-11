Президент Армении заявил, что Ереван перестал быть «младшим братом» Москвы

Хачатурян: Армения уже не младший брат России, а равноправный партнер

Москва перестала воспринимать Ереван как «младшего брата» и считает его равноправным партнером, считает президент Армении Ваагн Хачатурян. Об этом он заявил в интервью RTVI.

«Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — сказал Хачатурян.

Он добавил, что Армения работает с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и одновременно развивает отношения с Евросоюзом, поскольку это укладывается в концепцию диверсифицированной экономики.

28 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не может одновременно являться членом Евросоюза и Евразийского экономического союза, и поэтому готова сделать выбор, когда придет время. Он отметил, что события могут развиваться по-разному, и многое будет зависеть от ряда факторов, включая мнение народа Армении и то, как будут проходить переговоры с ЕС и ЕАЭС.

