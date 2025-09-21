На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Матвиенко рассказала, что объединяет Россию и Армению

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Россию и Армению объединяют дружеские отношения, а также приверженность традиционным духовным и семейным ценностям. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Сенатор направила председателю Национального собрания Армении Алена Симоняна поздравление с Днем независимости республики.

«От имени Совета Федерации Федерального собрания РФ поздравляю вас с Днем независимости Республики Армения. Россию и Армению связывают прочные узы дружбы. Наших граждан объединяют традиционные духовные и семейные ценности, общий вклад в победу в Великой Отечественной войне», — отметила законодатель.

По ее словам, Москва и Ереван имеют положительный опыт взаимодействия, благодаря которому они могут находить новые формы для расширения двусторонних связей в самых разных областях. Матвиенко выразила уверенность, что дальнейшее укрепление межпарламентского диалога позволит РФ и Армении «наиболее эффективно реализовать имеющийся потенциал сотрудничества».

20 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика намерена идти по пути укрепления отношений с Россией. Как сказал глава правительства, Еревану сложно переоценить важность сотрудничества с Москвой. При этом он подчеркнул, что сейчас отношения между двумя государствами находятся на этапе «конструктивной трансформации».

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян заявил, что Ереван перестал быть «младшим братом» Москвы.

