Экс-советник Трампа по нацбезопасности стал постпредом США при ООН

Сенат одобрил кандидатуру Уолтца на пост постпреда США при ООН
Leah Millis/Reuters

Сенат утвердил бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца на пост постоянного представителя Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций (ООН). Трансляцию голосования вел телеканал C-Span.

Кандидатуру Уолтца поддержали 47 сенаторов, против выступили 43. Для утверждения в верхней палате за него должно было проголосовать простое большинство.

1 мая Уолтц покинул пост советника президента США по нацбезопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. По его данным, глава Белого дома был раздражен не только самой оплошностью экс-советника, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции демократов в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее кандидат в постпреды США при ООН сделал заявление о будущем организации.

