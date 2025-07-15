Кандидат в постпреды США при ООН сделал заявление о будущем организации

Кандидат на пост постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц пообещал сделать всемирную организацию «снова великой». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в мире должно существовать одно место, где могли бы говорить все. Где Китай, Россия, Европа и развивающиеся страны могли бы объединиться и разрешать конфликты.

Уолтц считает, что за 80 лет существования ООН отошла от своей миротворческой миссии, организация должна вернуться к уставу и основополагающим принципам.

При этом кандидат в постпреды США при ООН заявил, что для него в «центре внимания» будет «злонамеренное поведение» Коммунистической партии Китая.

1 мая сообщалось, что Майк Уолтц покинул пост советника президента США по национальной безопасности. Его обязанности будет временно исполнять госсекретарь США Марко Рубио. Позже Трамп заявил, что кандидатура Уолтца будет выдвинута на должность постпреда страны при ООН.

В конце марта телеканал NBC сообщил, что Трамп разочаровался в Уолтце из-за утечки из чата по Йемену в Signal. Отмечалось, что американский лидер был раздражен не только самой оплошностью Уолтца, который добавил журналиста в чат с высокопоставленными чиновниками, но и тем, что его оплошность улучшила позиции демократов в гонке за освободившееся место Уолтца в конгрессе США.

Ранее в США заявили о потере Уолтцем репутации после скандала с чатом в Signal.