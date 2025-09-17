Дипломат Долгов: НАТО нагнетает ситуацию вокруг инцидента с БПЛА в Польше

Дипломатические отношения между Россией и западными странами фактически заморожены, однако последние начали активно использовать российские посольства ради реализации своих «грязных политических целей». Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов, комментируя череду вызовов российских дипломатов в МИД стран НАТО на фоне «инцидента с БПЛА» в Польше.

Эксперт охарактеризовал происходящее как «антироссийский психоз», напомнив, что Москва предложила Варшаве провести консультации, но польские власти, у которых, «видимо, рыльце в пуху», отказались.

«Западные правительства сталкиваются с падением рейтингов, протестами, недовольством собственных граждан из-за тяжелой социальной и экономической ситуации внутри стран. На этом фоне элитам, чтобы удержаться у власти, нужен внешний враг. Их цель — переключить внимание населения и мобилизовать его», — считает Долгов.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали около 20 дронов. На этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО, также в республике временно закрыли несколько аэропортов. Глава польского правительства Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной», обвинив Москву в провокации.

После инцидента несколько стран НАТО вызвали послов РФ в МИД. К примеру, 12 сентября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о вызове российского дипломата в ведомство.

Ранее в России назвали «инцидент с дронами» в Польше провокацией Зеленского.