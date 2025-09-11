Глава МИД Польши Сикорский заявил, что умоляет поляков не ездить в РФ и Белоруссию

После того как более 20 дронов (как утверждают в Варшаве, российских) залетели на территорию Польши, власти страны приняли решение приостановить гражданское авиасообщение возле границы с Украиной и Белоруссией. С последней закрывается и сухопутная граница. В МИД Польши настоятельно призвали граждан не посещать Россию и Белоруссию. Командование НАТО также собирается усилить оборону в восточной части альянса, сообщает Bloomberg.

Власти Польши приняли решение приостановить гражданское авиасообщение возле границы с Украиной и Белоруссией, заявили в оперативном командовании Вооруженных сил Польши. Разрешение на полеты в этой зоне смогут получить только военные самолеты, а также государственная и санитарная авиация.

Ограничения будут действовать до 9 декабря в ночное время. Кроме того, полный круглосуточный запрет установили для гражданских беспилотников.

В Варшаве также решили закрыть на неопределенный срок границу с Белоруссией, сообщил глава МВД Польши Марчин Кервинский в эфире Tok FM.

Чуть позже Государственный пограничный комитет Республики Беларусь заявил, что получил соответствующее уведомление от польских властей.

«Сегодня в Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша о закрытии с 1:00 12 сентября по белорусскому времени оставшихся действующих международных пунктов пропуска на белорусско-польской границе», — подчеркнули в комитете.

На пунктах пропуска уже скопилось около 2 тыс. машин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, закрыв границу, Польша проиграла в сравнении с Белоруссией в глазах собственных граждан. Она подчеркнула, что поляки нередко приезжали в Белоруссию, чтобы «отдохнуть и закупить продукты прекрасного качества, огромного разнообразия и по адекватным ценам».

«Заодно они своими глазами видели разницу между тем, что им про Белоруссию рассказывают польские СМИ, и тем, что есть на самом деле. Выводы напрашивались сами собой и не в пользу Варшавы. Проиграв сравнение своей «демократии» с придуманным «кровавым тоталитаризмом», польские власти перекрыли своим же гражданам возможность свободного передвижения», — подчеркнула дипломат, назвав политику Варшавы «либерализьмой».

После того, как дроны залетели на территорию Польши, страна запросила дополнительные системы ПВО у НАТО.

«Нам нужны Patriot, потому что дроны — не единственный вид угрозы, которая исходит из России в отношении нашего воздушного пространства. Нам также нужна «антидронная стена», — заявил глава МИД Радослав Сикорский.

Он также эмоционально призвал граждан республики не совершать поездки в Россию и Белоруссию: «Еще раз прошу, призываю и умоляю: не ездите туда, а если кто-то поедет, то сделает это на свой страх и риск».

Помимо Польши, решение закрыть воздушное пространство на границе с Белоруссией и Россией приняла и Латвия. Минобороны страны ввело ограничения до как минимум 18 сентября.

В Риге также рассматривают вариант полного закрытия и восточной сухопутной границы, но такое решение должно быть принято совместно с Таллином и Вильнюсом.

Усиление обороны

НАТО активировала 4-ю статью Североатлантического договора о консультациях для союзников в ответ на соответствующую просьбу со стороны Варшавы. Также по запросу Польши Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за ситуации с дронами, сообщило агентство Reuters со ссылкой на польский МИД.

Кроме того, МИД Нидерландов вызвал посла России из-за ситуации с дронами в Польше, а МИД Испании — поверенного в делах РФ в Мадриде.

По информации источника Bloomberg, командование НАТО собирается усилить оборону в восточной части альянса. Блок якобы готовит «оборонительный военный ответ» на вторжение российских дронов в Польшу. Координировать операцию будет верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич.

Украинский президент Владимир Зеленский утверждает, что Россия якобы намеренно запустила дроны в Польшу, чтобы страны НАТО сконцентрировались на укреплении своей системы ПВО, а не украинской.

«Россия хотела посмотреть, на что готовы партнеры. Они также могли это сделать, чтобы партнеры не передавали системы ПВО Украине перед зимой. Демонстрируют, что «мы можем вас атаковать, это вам так же необходимо», — заявил он.

Дроны над Польшей

В ночь с 9 на 10 сентября в воздушное пространство Польши вошло более 20 дронов. Они залетели вглубь страны на 250 км.

В Минобороны России заявили, что удары в ночь на 10 сентября наносились только по украинской территории. Там также подчеркнули, что дальность используемых БПЛА не превышает 700 км.

Дроны в основном падали на землю сами, средства ПВО их в большинстве случаев не сбивали, заявила представитель прокуратуры Люблинского воеводства. Польский премьер Туск заявил, что над Польшей были сбиты «представлявшие опасность» дроны и летели они из России.

Польша сбила «российские дроны» в своем воеводстве и собирает НАТО. Что это означает? Польша ночью сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил... 10 сентября 23:22

Газета Bild пишет, что несколько дронов сбили силы НАТО. По данным издания, были использованы истребители F-35, что обошлось альянсу не менее чем в €1,2 млн.

Военный аналитик Владислав Шурыгин подчеркивает, что на беспилотниках, которые обнаружили в Польше, виден силовой скотч. По его мнению, это свидетельствует о том, что дроны принадлежат Украине и являются очередным способом провокации: в Киеве даже не попытались скрыть следы «переборки».

«Что делает на носовом обтекателе силовой скотч? Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута», — говорит эксперт.