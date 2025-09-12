Посла России вызовут в МИД Франции

Министерство иностранных дел Франции вызовет посла России в Париже в связи с «инцидентом с беспилотниками» в Польше. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

«Он будет вызван сегодня утром», — сказал исполняющий обязанности министра.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с беспилотниками.