Посла России вызовут в МИД Франции

МИД Франции вызовет посла России из-за инцидента с беспилотниками в Польше
French Ministry for Europe and Foreign Affairs/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство иностранных дел Франции вызовет посла России в Париже в связи с «инцидентом с беспилотниками» в Польше. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы французского МИД Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции France Inter.

«Он будет вызван сегодня утром», — сказал исполняющий обязанности министра.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше заявили о подозрительном совпадении перед инцидентом с беспилотниками.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
