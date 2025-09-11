На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали «инцидент с дронами» в Польше провокацией Зеленского

Колумнист Гришин: провокация Киева с беспилотниками в Польше пошла не по плану
true
true
true
close
WarNewsPL/X

Инцидент с падением беспилотников на территории Польши является результатом провокационных действий правительства Украины. Об этом заявил обозреватель kp.ru Александра Гришина.

Колумнист обратил внимание на слова премьер-министра Польши Дональда Туска. Сперва глава польского кабмина обвинил в произошедшем Россию, но позже назвал инцидент масштабной провокацией.

«Провокация. Но если провокация, то чья? Тут даже не надо вспоминать слова [экс-президента Польши Анджея] Дуды, который вспомнил потуги [украинского лидера Владимира] Зеленского. Достаточно посмотреть на заявления из Киева», — написал Гришин.

Журналист отметил, что после падения дронов Зеленский заявил о готовности Украины помочь Польше построить систему оповещения и защиты «от таких российских вызовов». По словам Гришина, президент Украины намеревался объединить системы противовоздушной обороны (ПВО) европейских стран, чтобы те сбивали беспилотники России над республикой.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Ранее Мерц обрушился с обвинениями на Россию из-за инцидента с БПЛА в Польше.

Все новости на тему:
Прилет дронов в Польшу
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами