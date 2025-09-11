Колумнист Гришин: провокация Киева с беспилотниками в Польше пошла не по плану

Инцидент с падением беспилотников на территории Польши является результатом провокационных действий правительства Украины. Об этом заявил обозреватель kp.ru Александра Гришина.

Колумнист обратил внимание на слова премьер-министра Польши Дональда Туска. Сперва глава польского кабмина обвинил в произошедшем Россию, но позже назвал инцидент масштабной провокацией.

«Провокация. Но если провокация, то чья? Тут даже не надо вспоминать слова [экс-президента Польши Анджея] Дуды, который вспомнил потуги [украинского лидера Владимира] Зеленского. Достаточно посмотреть на заявления из Киева», — написал Гришин.

Журналист отметил, что после падения дронов Зеленский заявил о готовности Украины помочь Польше построить систему оповещения и защиты «от таких российских вызовов». По словам Гришина, президент Украины намеревался объединить системы противовоздушной обороны (ПВО) европейских стран, чтобы те сбивали беспилотники России над республикой.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

