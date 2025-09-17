На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин провел телефонный разговор с премьером Индии

Путин провел телефонный разговор с Моди
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Об этом глава государства рассказал во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции, передает ТАСС.

Путин отметил, что отношения между Индией и Россией носят доверительный и дружеский характер.

«Под руководством премьер-министра Моди Индия проводит абсолютно независимую, суверенную политику. И, что самое главное, добивается очень хороших результатов в сфере экономики», — сказал он.

1 сентября на переговорах с президентом России на полях саммита ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Владимиром Путиным, он ждет его визита в Индию в декабре 2025 года. Во время встречи Моди также заявил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, РФ и Индия всегда шли вперед плечом к плечу.

Перед встречей Путин и Моди почти час общались в автомобиле. Эти переговоры в Aurus даже нарушили четко расписанную повестку встречи в рамках саммита ШОС, из-за чего организаторы корректировали расписание.

Ранее Трамп признал потерю влияния над Россией и Индией.

