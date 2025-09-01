На саммите ШОС изменили расписание из-за поездки Путина и Моди на автомобиле

Bloomberg: Путин и Моди ехали на Aurus 15 минут и 45 минут общались в машине

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди ехали на двусторонние переговоры в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на одном Aurus 15 минут, а потом еще 45 минут общались в автомобиле. Об этом сообщает Bloomberg.

«Мини-путешествие Путина и Моди к месту проведения встречи заняло всего около 15 минут, но затем, как говорят осведомленные источники, лидеры стран провели в машине еще 45 минут, продолжая переговоры», — говорится в статье.

По информации агентства, эти переговоры Путина и Моди нарушили четко расписанную повестку встречи в рамках саммита ШОС, из-за чего организаторы корректировали расписание.

Нарендра Моди назвал отличной состоявшуюся на полях саммита ШОС встречу с российским президентом. Премьер Индии отметил, что в ходе переговоров он обменялся с Путиным мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Моди опубликовал фото с Путиным из президентского Aurus.