На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп признал потерю влияния над Россией и Индией

Трамп заявил, что США «потеряли» Россию и Индию из-за Китая
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил о том, что Соединенные Штаты «потеряли» Индию и Россию, которые теперь якобы оказались в сфере влияния Китая. К своему посту глава Белого дома прикрепил совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию в пользу Китая, самого темного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал американский лидер.

До этого российский предприниматель и учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев назвал главную ошибку Трампа. По его мнению, решение главы Белого дома использовать пошлины и вторичные санкции, как рычаги давления на Китай и Индию, сыграло против США и стало «настоящим подарком для России».

Малофеев объяснил, что введенные Вашингтоном ограничения сблизили Пекин и Нью-Дели, напряженность между которыми рассматривалась как один из ключевых барьеров на пути к формированию прочного альянса. И вдруг, как отметил предприниматель, искусственно разжигаемый западными спецслужбами конфликт между Китаем и Индией разрешился. По словам Малофеева, теперь страны идут «рука об руку», и Россия вместе с ними.

Ранее Трамп обвинил лидеров Китая, КНДР и России в подготовке заговора против США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами