Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил о том, что Соединенные Штаты «потеряли» Индию и Россию, которые теперь якобы оказались в сфере влияния Китая. К своему посту глава Белого дома прикрепил совместную фотографию с президентом РФ Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию в пользу Китая, самого темного и бездонного. Пусть их ждет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал американский лидер.

До этого российский предприниматель и учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев назвал главную ошибку Трампа. По его мнению, решение главы Белого дома использовать пошлины и вторичные санкции, как рычаги давления на Китай и Индию, сыграло против США и стало «настоящим подарком для России».

Малофеев объяснил, что введенные Вашингтоном ограничения сблизили Пекин и Нью-Дели, напряженность между которыми рассматривалась как один из ключевых барьеров на пути к формированию прочного альянса. И вдруг, как отметил предприниматель, искусственно разжигаемый западными спецслужбами конфликт между Китаем и Индией разрешился. По словам Малофеева, теперь страны идут «рука об руку», и Россия вместе с ними.

Ранее Трамп обвинил лидеров Китая, КНДР и России в подготовке заговора против США.