Моди подвел итоги переговоров с Путиным в Китае

Моди назвал отличной состоявшуюся на полях саммита ШОС встречу с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Итоги встречи он описал на своей странице в соцсети X.

«Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру», — заявил он.

Моди отметил, что в ходе переговоров он обменялся с Путиным мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая урегулирование конфликта на Украине.

МИД Индии по итогам переговоров сообщил, что лидеры обсудили «двустороннее сотрудничество» в различных областях, включая экономические, финансовые и энергетические сферы.

В ходе встречи Моди заявил, что тесное сотрудничество с Россией имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания.

В свою очередь Путин отметил, что сотрудничество между странами активно развивается и берет основу в привилегированном стратегическом партнерстве. По его словам, между РФ и Индией налажено многоуровневое взаимодействие.

Ранее Моди опубликовал фото с Путиным из президентского Aurus.