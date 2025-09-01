На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Моди подвел итоги переговоров с Путиным в Китае

Моди назвал отличной состоявшуюся на полях саммита ШОС встречу с Путиным
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал отличной состоявшуюся на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Итоги встречи он описал на своей странице в соцсети X.

«Провел отличную встречу с президентом Путиным на полях саммита ШОС в Тяньцзине. Обсудили пути углубления двустороннего сотрудничества во всех сферах, включая торговлю, удобрения, космос, безопасность и культуру», — заявил он.

Моди отметил, что в ходе переговоров он обменялся с Путиным мнениями по региональным и глобальным вопросам, включая урегулирование конфликта на Украине.

МИД Индии по итогам переговоров сообщил, что лидеры обсудили «двустороннее сотрудничество» в различных областях, включая экономические, финансовые и энергетические сферы.

В ходе встречи Моди заявил, что тесное сотрудничество с Россией имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания.

В свою очередь Путин отметил, что сотрудничество между странами активно развивается и берет основу в привилегированном стратегическом партнерстве. По его словам, между РФ и Индией налажено многоуровневое взаимодействие.

Ранее Моди опубликовал фото с Путиным из президентского Aurus.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами