Президентская комиссия рекомендовала Краснова на пост председателя Верховного суда РФ

Комиссия при президенте одобрила Краснова на должность главы Верховного суда

Комиссия при президенте России по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий рекомендовала кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Решением комиссии кандидатура Краснова Игоря Викторовича рекомендована президенту Российской Федерации для представления Совету Федерации для назначения на должность председателя Верховного суда РФ», — говорится в публикации.

15 сентября кандидатуру Краснова на должность председателя Верховного суда РФ рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

При положительном решении Высшая квалификационная коллегия судей выдает кандидату рекомендацию и предоставляет заключение президенту России. Далее проверка проходит в президентской комиссии. Если и там все проходит положительно, кандидатуру Краснова должны вынести на утверждение Совета Федерации.

Председателя Верховного суда назначают сроком на шесть лет.

Ранее СМИ называли основным кандидатом на пост главы Верховного суда Александра Бастрыкина.