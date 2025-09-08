В Госдуме допустили, что Россия заключит новую конвенцию против пыток со странами БРИКС

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции против пыток. Ситуация с правами человека в России хуже не станет, заявил «Газете.Ru» лидер партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов.

«Считаю, что давно пора выходить не только из этой конвенции, но и из других соглашений с Западом, которые не отвечают интересам России. Нам необходимо пересмотреть наше международное сотрудничество как с учетом реалий после начала СВО, так и с учетом норм Конституции РФ, в которой с 2020 года закреплен приоритет российского права над международными договорами. Кроме того, напомню, что от участия во многих таких соглашениях Россию фактически отстранили путем незаконных односторонних решений. Поэтому решение президента абсолютно оправдано и лишь формализует то, что происходит на практике. Зачем нам эта игра в одни ворота? Убежден, ситуация с правами человека в России от этого не станет хуже, все необходимые для этого законодательные возможности у нас сохраняются», — сказал он.

Депутат не исключил, что Россия совместно с членами БРИКС может заключить документ, который запрещает пытки.

«Если же говорить о заключении соглашений в рамках БРИКС или других международных организаций, то я вполне допускаю это. Потому что инициированные Западом соглашения и подконтрольные ему структуры в значительной степени себя скомпрометировали. Они не столько занимаются защитой прав человека, сколько вмешиваются во внутренние дела других стран. Это один из инструментов так называемой мягкой силы и влияния. При этом в свои дела те же США вмешиваться не дают, и их пенитенциарная система остается одной из самых закрытых в мире», — сказал он.

До этого президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. В конце августа вышло соответствующее распоряжение правительства – о предложении президенту выйти из конвенции.

В рамках договора между странами-участницами делегации комитета посещали тюрьмы, психбольницы и режимные учреждения и следили за условиями, в которых содержатся люди.

