В Москве арестовали мэра Красноярска Логинова

В Москве суд арестовал до 4 августа мэра Красноярска Владислава Логинова, обвиняемого во взятке на сумму 180 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«‎Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить. Избрать Логинову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 4 августа 2025 года», — решил суд.

Агентство уточняет, что в деле градоначальника есть два эпизода о получении взятки в особо крупном размере.

О задержании мэра Красноярска стало известно 9 июня. Красноярское издание Ngs24.ru писало также об обысках в мэрии. В СК сообщили, что его подозревают в получении взятки в размере более 180 млн рублей.

Позже депутат горсовета Вячеслав Дюков в беседе с «Известиями» заявил, что глава города использовал ресурсы Красноярска в личных целях. По его словам, в работе городской администрации использовались масштабные коррупционные схемы. Признаки системных нарушений стали очевидны весной 2024 года, когда вскрылось плохое качество дорожного ремонта.

Ранее обвиняемый в получении взятки мэр Красноярска заявил, что его оговорили.