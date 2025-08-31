Экс-глава Сахалина, обвиненный во взятках, осваивает в колонии новую профессию

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, осужденный на 15 лет за взяточничество, учится в колонии на бетонщика. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Как стало известно агентству, Хорошавин обучается в профессиональном училище при исправительной колонии, по окончании которого он получит дополнительную рабочую специальность – бетонщик. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края.

В апреле 2022 года Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу и назначили ему штраф в размере 500 млн рублей.

По версии следствия, в 2014 году группа лиц во главе с Хорошавиным организовала получение взяток от 2 до 10 млн рублей от кандидатов в депутаты гордумы Южно-Сахалинска. С мая по сентябрь фигуранты дела получили свыше 100 млн рублей.

Хорошавин признал свою вину во взяточничестве и раскаялся. Известно, что, находясь в колонии, он просил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее суд отказался смягчать приговор экс-главе Сахалинской области по делу о коррупции.