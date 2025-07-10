Мосгорсуд оставил мэра Красноярска под арестом

Московский городской суд отклонил жалобу на арест мэра Красноярска Владислава Логинова, которого обвиняют в получении взяток на сумму 180 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

«Постановление Басманного районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа в отношении Логинова Владислава Анатольевича оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения», — передает слова судьи сотрудник агентства.

Заседание по делу мэра проходило в закрытом режиме.

8 июня стало известно, что Логинова задержали и обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, более 180 млн рублей ему заплатил директор одной из фирм, которой Логинов помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог.

Меру пресечения Владиславу Логинову избрали 10 июня. Судья удовлетворил ходатайство следствия и отправил мэра Красноярска под стражу на срок до 4 августа. Сам Логинов во время заседания отказался признавать вину в получении взятки в размере 180 млн рублей.

Ранее вице-мэра Красноярска отправили на допрос.