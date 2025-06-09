«Был на концерте, цветы дарил»: мэр Красноярска задержан за взятку

Мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали в СК, более 180 млн руб. ему заплатил директор одной из фирм, которой Логинов помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог. Мэра Красноярска задержали утром 8 июня, этому предшествовали несколько громких уголовных дел в регионе. Все они были связаны именно с дорожной инфраструктурой. Как сообщил депутат горсовета Вячеслав Дюков, Логинов «предчувствовал развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью. В 2024 году из администрации уволились его жена и сын. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мэру Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинения в получении взятки на сумму более 180 млн руб. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

«Следствием установлено, что в 2018–2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей », — рассказала Петренко.

В ведомстве добавили, что взятку Владислав Логинов получил в виде денег и оплаты строительства бани на его участке. Взамен глава города обеспечил этой компании победу в конкурсах муниципального казенного учреждения Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» на выполнение ремонта городских дорог .

Дома и в кабинете Логинова, а также в МКУ Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» прошли обыски. Следователи изъяли документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов.

Предчувствовал развитие событий

Мэра Красноярская задержали утром 9 июня. Как сообщил источник портала NGS24.RU, близкий к администрации города, Логинов даже не подозревал об этом.

«Конечно, это стало неожиданностью, наверняка, и для мэра. Слухи, конечно, ходили, но он работал. Вчера был на концерте Пелагеи с супругой, улыбался, цветы ей подарил — ничего не предвещало», — рассказал собеседник издания.

При этом депутат городского совета Красноярска Вячеслав Дюков в беседе с «Известиями» заявил, что Логинов, наоборот, «предчувствовал развитие событий» и мог попытаться вывести из-под удара семью, ведь в прошлом году из администрации уволились его жена и сын .

У мэра Красноярска, задержанного за взятку, нашли внедорожник и мотоцикл Задержанный по подозрению в получении взятки мэр Красноярска Владислав Логинов владеет автомобилем... 09 июня 12:20

По данным ТАСС, для избрания меры пресечения Владислава Логинова этапируют в Москву.

В администрации города после задержания мэра заявили, что продолжают работу в штатном режиме.

«Решение об исполняющем обязанности главы города будет принято в ближайшее время», — уточнили там.

«Дорожный картель»

NGS24.RU пишет, что силовики, вероятно, долго шли к задержанию главы Красноярская. Этому предшествовали несколько громких уголовных дел, которые были связаны с администрацией города.

Летом 2024 года правоохранители раскрыли так называемый «дорожный картель». По этой схеме «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) Красноярска выигрывало муниципальные контракты «Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства» (УДИБ) и отдавало их на субподряд компании «Промстрой» Декарда Ханагяна.

«Из-за этого в 2023 году «Промстрой» получил практически млрд рублей за работу, а муниципальное мероприятие — всего пять млн. По делу арестовали Ханагяна и экс-главу САТП Дмитрия Сокирко», — говорится в публикации портала.

В конце 2024-го также арестовали экс-главу УДИБ Евгения Жвакина и бывшего первого вице-мэра Алексея Давыдова. Первый якобы получил взятку в 73 млн от «Промстроя» в 2018–2019 годы, второй же стал пособником в передаче средств.

Уже в 2025-м арестовали советника главы Красноярска Артура Арутюняна. Его подозревают в превышении полномочий при продаже помещений на улице Технологической у МУК «Красноярская», которые купил «Асфальтобетонный завод» на торгах в ноябре 2023 года. По версии следствия, Арутюнян поручил главе департамента городского хозяйства и исполняющему обязанности директора «Красноярской» не передавать помещения и расторгнуть договор, из-за чего заводу был причинен ущерб в размере 455 млн руб.

В мае в колонию также отправили родственника советника мэра, директора компании «Доринвестрой» Арцруна Арутюняна, которого признали виновным в мошенничестве при ремонте дорог в Емельяновском районе Красноярского края.

Вячеслав Дюков, комментируя эти дела, отметил, что в работе городской администрации использовались масштабные коррупционные схемы, а Логинов действовал в интересах личного обогащения, а не на благо горожан. Все основные откаты, по данным источников депутата, передавались непосредственно мэру. Парламентарий также подтвердил, что следствие изучает и другие возможные эпизоды, в том числе связанные со строительством метро . Однако подробности по этому направлению пока не раскрываются в интересах следствия.

Кто мог дать показания

Telegram-канал Kras Mash, предполагая, что задержание Логинова связано с делом «Асфальтобетонного завода», сообщил, что показания на мэра Красноярска могли дать его советник Артур Арутюнян, экс-заместитель Алексей Давыдов и бывший гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян.

При этом Дюков еще в марте рассказал, что работники мэрии массово начали давать показания на Логинова.

«Начался процесс желания чиновников явиться в правоохранительные органы с документами и дачей показаний в отношении и Советника [мэра Артура Арутюняна] и самого Главы [города] по различным вопросам, где, как люди говорят, их ЗАСТАВЛЯЛИ заниматься незаконной деятельностью под угрозой увольнения. Абсолютно понятно, что в данных массовых злоупотреблениях есть организаторы и ВЫНУЖДЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ», — написал Дюков на своей странице во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены).

Тогда же показания на Логинова «громко, безостановочно и содержательно» начал давать и сам Арутюнян, добавил парламентарий.

«На мой-то скромный взгляд, этот арест имеет куда большие последствия для Красноярска и края, чем даже бы и арест самого пока мэра. Мы это все еще увидим», — подчеркнул Дюков.