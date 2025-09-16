Британия пригрозила применить силу против России

Великобритания может применить силу в случае нарушения воздушного пространства стран НАТО «российскими беспилотниками». Об этом говорится в сообщении на сайте британского МИД.

«Россия должна понять, что продолжающаяся агрессия только укрепляет единство союзников по НАТО и нашу решимость поддерживать Украину, и любые дальнейшие вторжения снова будут встречены силой», — говорится в сообщении министерства.

Российского посла в Британии Андрея Келина вызвали в МИД после инцидентов с беспилотниками в Польше и Румынии. Лондон не смог доказать причастность России к запуску БПЛА по территории Польши. Келин уточнил, что британцам напомнили о наличии у украинского руководства целого ряда причин и возможностей совершить такую операцию «под чужим флагом». На это у британцев также не нашлось контраргументов.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что дроны, залетевшие на территорию страны, якобы были российскими.

О якобы российском происхождении беспилотников также заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, «дроны из РФ» нарушили воздушное пространство Польши, однако система ПВО была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО.

