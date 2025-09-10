Туск официально обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что дроны, залетевшие на территорию страны, якобы были российскими.

«Воздушное пространство Польши было нарушено огромным количеством российских беспилотников», — написал премьер.

Он отметил, что те дроны, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены. Туск подчеркнул, что по этому вопросу находится на связи с генсеком НАТО Марком Рютте и другими союзниками республики.

Утром 10 сентября Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина в связи с ситуацией в воздушном пространстве Польши. Как сообщил пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка, премьер хочет обсудить произошедшее с министрами, отвечающими за безопасность страны.

До этого Туск в соцсети Х написал, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Он сообщил, что были уничтожены дроны, «способные представлять угрозу», и объявил о продолжении операции по ликвидации воздушных угроз.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил подняли в воздух из-за якобы активности российских войск на Украине. Кроме того, в стране из-за «незапланированной военной активности» закрыли два аэропорта и привели в готовность системы противовоздушной обороны.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.