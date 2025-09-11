На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт разоблачил провокацию «с российскими дронами» в Польше

Военный аналитик Шурыгин обратил внимание на скотч на сбитых в Польше дронах
Evgeniy Maloletka/AP

На беспилотниках, которые обнаружили в Польше, виден силовой скотч. На эту деталь обратил внимание военный аналитик Владислав Шурыгин в своем Telegram-канале.

«Что делает на носовом обтекателе силовой скотч? Россия не использует дроны вторично. Прямо с производства они идут в бой без обратного маршрута», — заявил эксперт.

Он предположил, что скотч на беспилотниках мог появиться после некачественной сборки. В частности, специалисты могли повредить крепления обтекателя и решили зафиксировать их при помощи скотча.

По мнению Шурыгина, наличие этой детали свидетельствует о том, что дроны, обнаруженные в Польше, принадлежат Украине и являются очередным способом провокации. Он считает, что в Киеве даже не попытались скрыть следы «переборки».

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что дроны, залетевшие на территорию страны, якобы были российскими.

О якобы российском происхождении беспилотников также заявил генсек НАТО Марк Рютте. По его словам, «дроны из РФ» нарушили воздушное пространство Польши, однако система ПВО была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО.

Ранее колумнист Гришин заявил, что провокация Киева с беспилотниками в Польше пошла не по плану.

