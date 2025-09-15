На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британский МИД не смог доказать факт нарушения РФ воздушного пространства Польши

МИД Британии не смог предоставить доказательства запуска БПЛА из России в Польшу
UK Foreign, Commonwealth & Devel/Global Look Press

МИД Великобритании не смог предоставить послу РФ в Лондоне Андрею Келину доказательства причастности российских военных к запуску беспилотников в Польшу. Об этом говорится в поступившем ТАСС комментарии дипмиссии.

15 сентября посла пригласили в Форин оффис, где ему был заявлен формальный протест в связи с появлением якобы российских беспилотников в воздушном пространстве Польши.

«Поинтересовались у британцев наличием каких-либо доказательств того, что беспилотники запущены российскими военными. Их не оказалось. <...> Очевидно, что Россия в этом не могла быть заинтересована», — сообщили агентству в дипмиссии.

При этом британцам напомнили, что у киевского руководства есть целый ряд причин и возможностей совершить такую операцию «под чужим флагом». На это у британцев также не нашлось контраргументов, подчеркнули в дипмиссии.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента, который произошел в ночь на 10 сентября, когда около 20 беспилотников упали на территории Польши. В НАТО обвинили в случившемся Россию и в качестве ответной меры начали укреплять свой восточный фланг. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт разоблачил провокацию «с российскими дронами» в Польше.

