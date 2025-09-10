На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО рассказал, кто помогал Польше обезвреживать БПЛА

Рютте: самолеты четырех стран участвовали в обезвреживании БПЛА над Польшей
true
true
true

Самолеты четырех стран участвовали в обезвреживании беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова приводит РИА Новости.

«Прошлой ночью беспилотники из России нарушили воздушное пространство Польши. Наша система противовоздушной обороны была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО», — сказал Рютте.

Он уточнил, что в небо в том числе были подняты польские F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты, а также самолет-заправщик НАТО.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, из этих беспилотников были сбиты «три или четыре».

Утром 10 сентября Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что воздушное пространство Польши было нарушено «огромным количеством» якобы российских беспилотников. Он отметил, что дроны, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

Позже на выдвинутые в адрес России обвинения отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, однако даже не пытается представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее в Совфеде назвали инцидент с беспилотниками в Польше провокацией Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами