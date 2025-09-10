Генсек НАТО рассказал, кто помогал Польше обезвреживать БПЛА

Рютте: самолеты четырех стран участвовали в обезвреживании БПЛА над Польшей

Самолеты четырех стран участвовали в обезвреживании беспилотников, нарушивших воздушное пространство Польши. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его слова приводит РИА Новости.

«Прошлой ночью беспилотники из России нарушили воздушное пространство Польши. Наша система противовоздушной обороны была активирована и успешно обеспечила защиту территории НАТО», — сказал Рютте.

Он уточнил, что в небо в том числе были подняты польские F-16, голландские F-35, итальянские и немецкие самолеты, а также самолет-заправщик НАТО.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, из этих беспилотников были сбиты «три или четыре».

Утром 10 сентября Дональд Туск в соцсети Х официально заявил, что воздушное пространство Польши было нарушено «огромным количеством» якобы российских беспилотников. Он отметил, что дроны, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

Позже на выдвинутые в адрес России обвинения отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, однако даже не пытается представить хоть какую-то аргументацию.

Ранее в Совфеде назвали инцидент с беспилотниками в Польше провокацией Украины.