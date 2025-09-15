Политолог допустил, что Путин и Трамп заключили на Аляске «тайную сделку»

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могли заключить на Аляске «тайную сделку», благодаря которой «проблема территорий Донбасса может решиться сама собой». Такое предположение в беседе с Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт. Эксперт признался, что сохраняется ощущение, словно «мы чего-то не знаем».

«Либо на Аляске все друг друга немножко неправильно поняли. Либо очень конкретно поняли, и сейчас Трамп готов потянуть время. Может, он считает, что Россия за месяц до Одессы дойдет или еще что-то такое произойдет, и проблема территорий Донбасса решится сама собой, просто военным путем, и не надо будет этот базар больше устраивать», — сказал Бовт.

Что касается отправки в зону СВО иностранных контингентов, некоторые европейские государства вполне могут пойти на частичное военное присутствие, считает политолог.

15 сентября Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

Ранее в Кремле заявили об очевидном противостоянии НАТО с Россией.