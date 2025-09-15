В Кремле заявили об отсутствии подвижек в организации саммита Россия-США-Украина

Песков: подвижек по трехстороннему саммиту РФ, США и Украины пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент информации о саммите Россия-США-Украина нет.

«Пока никаких подвижек нет», — сказал представитель Кремля.

15 сентября американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время. Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече лидеров РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В начале сентября глава США говорил, что Путин и Зеленский не готовы к миру. Однако Трамп намерен довести дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов.

Песков в свою очередь заявлял, что в российско-украинских переговорах в настоящее время возникла пауза. Пресс-секретарь напомнил, что Россия сохраняет готовность идти по пути поисков мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от «розовых очков».

