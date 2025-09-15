Песков назвал очевидным, что НАТО воюет с Россией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очевидным тот факт, что Североатлантический альянс (НАТО) воюет с РФ.

«НАТО воюет с Россией — это очевидно и не нуждается в дополнительных доказательствах», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что НАТО задействовано в украинском конфликте и оказывает прямую поддержку властям Украины.

15 сентября министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что страны Европы не хотят вступать в военный конфликт против России.

Глава МИД Польши отметил, что эффективность гарантий безопасности для Украины сомнительна. По его словам, их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран вступить в военный конфликт с Россией.

9 сентября президент Польши Кароль Навроцкий призвал отложить вопрос о членстве Украины в Евросоюзе и НАТО. Он подчеркнул, что ни одна страна, находящаяся в состоянии конфликта, не может вступить в НАТО. По его словам, в противном случае Польше придется «воевать».

