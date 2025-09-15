На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп ответил на вопрос о трехстороннем саммите по Украине

Трамп выразил уверенность в том, что саммит России, США и Украины будет скоро
Jeenah Moon/Reuters

Американский президент Дональд Трамп во время общения с прессой в Белом доме выразил уверенность в том, что трехсторонняя встреча по Украине произойдет в ближайшее время.

Политик пообещал «относительно скоро» решить вопрос о встрече президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Тогда же он отметил, что лидеры не могут разговаривать из-за ненависти.

«Будут переговоры, назовите их саммитом или просто встречей, неважно», — заявил глава государства после вопроса о трехсторонней встрече.

В начале сентября лидер США говорил, что Путин и Зеленский не готовы к миру. Однако Трамп намерен довести это дело до конца, признав, что украинский кризис оказался намного сложнее других конфликтов. Президент США раскрыл свой замысел: он планирует «собрать лидеров воюющих стран в одной комнате» под своим «руководством» и не дать им никакого выбора, кроме как заключить мирное соглашение. При этом он еще раз объяснил свои планы тем, что просто хочет «спасти людей», а на Нобелевскую премию мира не претендует.

Ранее Трамп обвинил Россию в затягивании конфликта на Украине.

