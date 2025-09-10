На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт назвал страны, которые могут решиться на отправку войск на Украину

Политолог Бовт: Финляндия и страны Балтии могут отправить войска на Украину
Kacper Pempel/Reuters

Многие западные политики стараются избегать прямых заявлений о возможной отправке войск на Украину, ограничиваясь формулировками о помощи только после прекращения огня. Однако некоторые европейские государства вполне могут пойти на частичное военное присутствие. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт.

«Максимум, может, десяток стран наберется. Эстония роту готова отправить. Прибалтийские страны вроде более решительно настроены. Скандинавы более решительно настроены. Они действительно могут отправить войска. Британцы могут отправить. Французы при всех колебаниях — тоже», — считает эксперт.

При этом речи о многочисленных контингентах не идет. Европейцы могут решиться на отправку лишь небольших подразделений — до полутора тысяч человек, добавил он.

5 сентября президент РФ Владимир Путин предупредил, что российская сторона будет считать законными целями любые военные контингенты на территории Украины. При этом он подчеркнул, что в случае установления устойчивого мира никакого смысла в нахождении иностранных войск на Украине не будет, так как российские власти будут исполнять договоренности в полном объеме.

Ранее полковник объяснил, чем Россия ответит на появление войск НАТО на Украине.

