Сенатор Косачев: провокацию с БПЛА в Польше устроили Украина и ее спонсоры

Инцидент с падением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Польши является провокацией, устроенной Украиной и ее спонсорами. Такое заявление в ходе беседы с журналистами газеты «Известия» сделал заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.

По словам сенатора, Киев и его зарубежные партнеры хотят продолжать вооруженный конфликт с Москвой.

«Сама ситуация исчерпывающим образом может быть урегулирована путем проведения прямых консультаций между соответствующими польскими и российскими ведомствами без посредников. Поскольку делается все, кроме этого, понятно, что дело не в обеспокоенности безопасностью, а в стремлении по-прежнему давить на педаль эскалации», — сказал парламентарий.

В ночь на 10 сентября несколько дронов нарушили воздушное пространство Польши и упали на ее территории. На этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО, а в республике временно закрыли ряд аэропортов. Комментируя ситуацию, глава польского правительства Дональд Туск обвинил РФ в провокации.

Как рассказали в российском министерстве обороны, объекты для поражения в Польше не планировались. Также в заявлении подчеркивалось, что максимальная дальность полета дронов Вооруженных сил РФ, якобы пересекших границу с Польшей, составляла не более 700 км.

Несмотря на это, в НАТО объявили о начале операции «Восточный часовой», направленной на укрепление позиций на восточном фланге Североатлантического альянса. 14 сентября президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в государстве войск стран — членов НАТО.

Ранее на Украине фразой «ни о чем» описали меры, принятые НАТО после падения БПЛА в Польше.