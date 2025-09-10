В Минобороны РФ раскрыли дальность полета дронов, якобы попавших в Польшу

Дальность полета беспилотников, которые якобы «вторглись» в Польшу, достигает порядка 700 км. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. При этом в Минобороны выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух. Утром премьер-министр Дональд Туск рассказал, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, якобы были российскими. Он также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ситуацию прокомментировали в ряде европейских стран. Так, глава МИД Германии Йохан Вадефуль заявил, что Европа даст «решительный ответ» России на инцидент с беспилотниками.

