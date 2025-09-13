Операция «Восточный часовой»: НАТО отвечает на российские дроны в Польше

НАТО объявило о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса после падения беспилотников в Польше. В то же время лишь 46 из 193 стран-членов ООН поддержали заявление о причастности России к инциденту с БПЛА, нарушившими польское воздушное пространство.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с примерно 20 беспилотниками, которые упали в Польше в ночь на 10 сентября. НАТО обвиняет в этом Россию и в ответ усиливает свой восточный фланг. Сначала в Совете Безопасности ООН обсуждалось совместное заявление союзников, а уже на следующий день генеральный секретарь альянса Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный часовой», которая предусматривает переброску авиации, систем ПВО и военных контингентов в Польшу и другие страны восточного фланга — ближе к границам Белоруссии и России.

Голосование в ООН

В пятницу, 12 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке западные союзники представили совместное заявление, в котором Россия обвинялась в проникновении беспилотников в польское воздушное пространство. Документ зачитал замглавы МИД Польши Марцин Босацки. Его поддержали представители 46 стран-членов ООН и делегация Евросоюза.

В тексте действия Москвы были названы «эскалацией», «провокацией» и «нарушением международного права и устава ООН».

К заявлению присоединились США, Канада, страны ЕС, Украина, Грузия, Япония, Республика Корея и другие союзники. Большинство государств-членов организации воздержались от поддержки, включая крупные страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Вашингтон намерен защищать территориальную целостность Польши и союзников по НАТО.

Российский представитель Василий Небензя отверг обвинения, указав, что технические характеристики беспилотников не позволяли им достичь польской территории.

Китай, Индия и ряд других стран призвали к сдержанности и отказались поддерживать обвинения против Москвы.

Операция «Восточный часовой»

После «беспилотного вторжения» генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске операции «Восточный часовой».

«Противодействие агрессии и защита каждого члена альянса имеют решающее значение. Защита восточного фланга — наша ключевая задача. Именно поэтому мы запускаем инициативу «Восточный часовой» для дальнейшего укрепления нашего восточного фланга», — заявил Рютте на пресс-конференции в Брюсселе.

Операция предполагает расширение военного присутствия альянса в Восточной Европе. В ней задействованы силы Дании, Германии, Франции, Великобритании и других стран.

Польша получила поддержку: Франция направила три истребителя Rafale, Великобритания — звено Eurofighter Typhoon, Чехия перебросила три вертолета Ми-17 и около ста военных, Швеция предоставила авиацию и комплексы ПВО.

Нидерланды усилили контингент 300 военнослужащих и развернули системы Patriot и средства борьбы с беспилотниками. Германия удвоила количество истребителей Eurofighter, патрулирующих границу с Польшей. Дополнительно Литва и Эстония заявили о готовности увеличить число подразделений в рамках миссий НАТО.

Параллельно Польша объявила о закрытии границы с Белоруссией на время российско-белорусских стратегических учений «Запад-2025», которые проходят до 16 сентября. Варшава подчеркнула, что меры безопасности связаны с риском новых инцидентов и необходимостью защиты критической инфраструктуры.

Инцидент с дронами

Основанием для запуска «Восточного часового» стал эпизод в ночь на 10 сентября, когда польские военные зафиксировали массовое вторжение беспилотников и сбили часть из них. По утверждению Варшавы, около 20 аппаратов имели российское происхождение и представляли угрозу национальной безопасности. Рютте заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что дроны были российскими, однако добавил, что расследование намерений продолжается.

Москва отвергла обвинения.

Посол России в ООН Василий Небензя отметил, что дальность полета использованных дронов не превышала 700 км, что «делает их физически невозможным достижение польской территории».

Минобороны РФ уточнило, что удары наносились исключительно по объектам на Украине, а цели в Польше «не планировались». Москва выразила готовность к консультациям с польской стороной и заявила, что обвинения служат лишь для оправдания усиления военного присутствия НАТО в регионе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что руководство ЕС и НАТО «ежедневно обвиняет Россию в провокациях без предоставления аргументов».