Президент Польши согласился с пребыванием в стране военных НАТО

Навроцкий дал согласие на пребывание в Польше войск стран — членов НАТО
Ints Kalnins/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал резолюцию о согласии на пребывание в республике войск стран — членов НАТО. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Бюро национальной безопасности Польши.

В сообщении отмечается, что военнослужащие государств — членов Североатлантического альянса будут находиться на территории республики в качестве подкрепления при реализации операции Eastern Sentry («Восточный часовой»).

«Постановление президента является секретным», — подчеркивается в заявлении.

В последние дни европейская повестка сосредоточена вокруг инцидента с падением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территории Польши. Ночью 10 сентября в стране зафиксировали падение около 20 дронов, на этом фоне в воздух были подняты истребители стран — членов НАТО. Кроме того, в Польше временно закрыли несколько аэропортов. Комментируя ситуацию, премьер-министр государства Дональд Туск обвинил Москву в провокации.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, объекты для поражения в Польше не планировались. В ведомстве добавили, что максимальная дальность полета российских БПЛА, якобы пересекших границу с Польшей, составляла не более 700 км.

Несмотря на это, в НАТО объявили о начале операции «Восточный часовой», предполагающей переброску авиации и систем противовоздушной обороны ближе к границам РФ и Белоруссии. Цель операции — укрепить позиции на восточном фланге Североатлантического альянса.

Ранее на Украине использовали фразу «ни о чем» для описания мер, принятых НАТО после инцидента с дронами в Польше.

