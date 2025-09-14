Возможная встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским должна быть подготовлена, иначе она отыграет «в минус». Об этом газете Hürriyet заявил завершивший дипломатическую миссию в Турции посол РФ Алексей Ерхов.

«Россия никогда от встречи с ним не отказывалась, при том понимании, что встреча должна быть хорошо подготовлена и привести к позитивным результатам, иначе она рискует отыграть «в минус»», — подчеркнул он.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявлял, что Зеленскому будут даны «мощные» гарантии безопасности от Путина, если тот приедет в Москву.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства подчеркнул, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Ранее на Украине 59% граждан выступили за прекращение военных действий.