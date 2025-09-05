На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал лучшее место для встречи с Зеленским

Путин: Москва лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Москва является лучшим местом для встречи России и Украины на высшем уровне. Об этом на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент РФ Владимир Путин, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«В следующий раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — заявил он.

Глава государства отметил, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что по вопросу решения конфликта на Украине виден «свет в конце тоннеля», однако о сроках завершения кризиса пока нельзя говорить конкретно.

5 сентября президент США Дональд Трамп сообщил, что собирается в ближайшее время поговорить с Путиным.

За день до этого в Париже состоялось заседание «коалиции желающих». Перед началом встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен озвучила три основные задачи, которые сейчас стоят перед «коалицией желающих».

В их числе превращение Украины в «стального ежа» (имеется в виду способность страны обороняться от военных угроз. — «Газета.Ru»), создание многонациональных сил для Украины при поддержке США и укрепление оборонной позиции Европы.

Ранее Песков высказался о планах Европы превратить Украину в «стального ежа».

ВЭФ-2025
