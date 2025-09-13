Мирошник: Зеленскому дадут самые мощные гарантии, если тот поедет в Москву

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому даны самые мощные гарантии со стороны президента России Владимира Путина, если тот приедет в Москву. Об этом ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Все в мире знают, что гарантии Путина – это одни из самых мощных гарантий, которые существуют на планете», — подчеркнул он.

До этого Мирошник говорил о том, что выход Украины к границам 1991 года невозможен.

По его словам, Киев пытаясь накручивать и дописывать мнение президента России Владимира Путина или российских политиков, все время твердят, что РФ всегда хотела уничтожить Украину.

Мирошник отметил, что уничтожив полностью экономику Украины, ее власти подменяют цели, задачи, образ победы, который все время навязывают населению.

5 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что самое лучшее место для его встречи с Зеленским — это Москва. Глава государства подчеркнул, что готов гарантировать безопасность украинскому лидеру и его делегации на 100%, если они решат посетить столицу РФ.

Зеленский позднее заявил в интервью ABC News, что готов к двусторонней или трехсторонней встрече с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, однако они не могут проходить на территории России.

Ранее на Украине 59% граждан выступили за прекращение военных действий.