Стало известно, сколько украинцев выступают за прекращение боев

Граждане Украины в большинстве своем выступают за прекращение боевых действий и достижение компромисса мирным путем. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».

По данным исследователей, 59% респондентов выступили за «прекращение боев и поиск компромисса на переговорах». В свою очередь, за «продолжение боевых действий до возвращения Крыма и Донбасса» проголосовали 20% опрошенных. Еще 13% выбрали вариант «воевать до возвращения границ по состоянию на 23 февраля 2022 года». При этом еще 4% затруднились ответить на вопрос о предпочтительном сценарии конфликта.

Отмечается, что с февраля 2023 года количество поддерживающих прекращение огня увеличилось на 47 п.п., а выступающих за продолжение боев до возвращения территорий — уменьшилось на 53 п.п. В новом опросе поучаствовали 1,6 тысячи человек, ошибка его репрезентативности составила не более 2,5%.

22 августа украинский фонд «Демократические инициативы» провел опрос о завершении конфликта с Россией. По его результатам, большинство украинцев согласны на завершение конфликта с Россией в случае возвращения пленных и депортированных, а также сохранения украинской государственности.

37% опрошенных заявили о необходимости вернуть всех депортированных и пленных, 31% — о сохранении украинской государственности. При этом за возвращение Украине границ 1991 года, то есть включая Крым, высказались лишь 27% опрошенных.

