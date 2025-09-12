На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдепе США прокомментировали суд над экс-президентом Бразилии

Рубио в ответ на вердикт против Болсонару пригрозил ответными мерами от США
true
true
true
close
Umit Bektas/Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио в ответ на возможный обвинительный вердикт против бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару пригрозил ответными мерами от Вашингтона. Об этом сообщается на странице госсекретаря в соцсети X.

«Политические преследования со стороны признанного нарушителя прав человека (судьи верховного суда страны) Александра де Мораеса продолжаются, поскольку он и другие члены Верховного суда Бразилии несправедливо постановили заключить в тюрьму Болсонару», — написал Рубио.

Накануне сообщалось, что Верховный суд Бразилии признал Болсонару организатором заговора против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Решение суда о признании Болсонару виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

В июне Жаира Болсонару также обвинили в шпионаже. По информации портала G1, правительство экс-президента организовало слежку за людьми, которых считало противниками. Утверждается, что преступную схему возглавлял сын политика, он же был бенефициаром публичных нападок на людей.

Ранее сообщалось, что Болсонару подозревают в отмывании более $5,4 млн.

