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Экс-президента Бразилии Болсонару обвинили в шпионаже

G1: полиция обвинила экс-президента Бразилии Болсонару в шпионаже
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Adriano Machado/Reuters

В Бразилии федеральная полиция обвинила бывшего президента страны Жаира Болсонару в шпионаже. Об этом пишет новостной портал G1.

«Полиция завершила расследование о предполагаемой схеме шпионажа, сформированной службой разведки во время того, как президентом был Болсонару», — говорится в публикации.

По информации издания, схема включала слежку за людьми, которых правительство Болсонару считало противниками. Сын экс-президента Карлос Болсонару возглавлял эту схему, а бывший глава государства был бенефициаром публичных нападок на людей. Руководство разведслужбы было замешано в препятствовании расследованию по таким делам.

В шпионаже были замешаны 35 человек, добавило издание.

12 июня газета Folha de S. Paulo писала, что бывшего бразильского президента Жаира Болсонару, подозреваемого в организации заговора против главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы, могут арестовать и осудить к октябрю. Издание уточнило, что 10 июня закончился судебный процесс, на котором политик был ответчиком. У его адвокатов было пять дней, чтобы потребовать нового разбирательства. С большой вероятностью суд отклонит их ходатайство. После этого судья, как ожидается, в течение 15 дней представит генпрокуратуре список обвинений, по которым главу государства должны осудить. Окончательный приговор должен вступить в силу не позднее октября.

Ранее Жаира Болсонару выписали из больницы после трех недель госпитализации.

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