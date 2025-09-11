На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховный суд Бразилии признал Болсонару причастным к заговору против Лулы да Силвы

В Бразилии суд признал Болсонару организатором заговора против Лулы да Силвы
Adriano Machado/Reuters

Верховный суд Бразилии признал бывшего президента республики Жаира Болсонару организатором заговора против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает ТАСС.

«Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару <...> разработала и реализовала <...> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», — заявила одна из судей Кармен Люсия.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Решение суда о признании Болсонару виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

В июне Жаира Болсонару также обвинили в шпионаже. По информации портала G1, правительство экс-президента организовало слежку за людьми, которых считало противниками. Утверждается, что преступную схему возглавлял сын политика, он же был бенефициаром публичных нападок на людей.

Ранее сообщалось, что Болсонару подозревают в отмывании более $5,4 млн.

