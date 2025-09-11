Верховный суд Бразилии признал Болсонару причастным к заговору против Лулы да Силвы

Верховный суд Бразилии признал бывшего президента республики Жаира Болсонару организатором заговора против действующего лидера страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом сообщает ТАСС.
«Прокуратура убедительно доказала, что группа [заговорщиков] под руководством Жаира Мессиаса Болсонару <...> разработала и реализовала <...> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года», — заявила одна из судей Кармен Люсия.
По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.
Решение суда о признании Болсонару виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.
В июне Жаира Болсонару также обвинили в шпионаже. По информации портала G1, правительство экс-президента организовало слежку за людьми, которых считало противниками. Утверждается, что преступную схему возглавлял сын политика, он же был бенефициаром публичных нападок на людей.
Ранее сообщалось, что Болсонару подозревают в отмывании более $5,4 млн.