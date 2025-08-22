На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили, что экс-президента Бразилии Болсонару подозревают в отмывании более $5,4 млн

Folha de Sao Paulo: Болсонару подозревают в отмывании денег
true
true
true
close
Adriano Machado/Reuters

Бразильская полиция подозревает бывшего президента Жаира Болсонару, который уже обвиняется в попытке государственного переворота, в отмывании денег на сумму около 30 млн реалов (более $5,4 млн). Об этом сообщает издание Folha de Sao Paulo.

По данным расследования федеральной полиции, финансовые операции, предположительно, связанные с отмыванием денег и другими преступлениями, на счетах Болсонару были совершены в период с 1 марта 2023 года по 5 июня 2025 года.

Более 30 млн реалов по кредитам и более 30 млн реалов в виде дебетов были переведены в период с 1 марта 2023 года по 7 февраля 2024 года, говорится в публикации.

В июне в Бразилии федеральная полиция обвинила Жаира Болсонару в шпионаже. По информации портала G1, схема включала слежку за людьми, которых правительство экс-президента считало противниками. Сын бывшего главы государства Карлос Болсонару возглавлял эту схему, а сам он был бенефициаром публичных нападок на людей.

В феврале сообщалось, что генпрокуратура Бразилии обвинила экс-президента в попытке госпереворота. По версии следствия, Болсонару также планировал организацию нападения на действующего президента Инасиу Лулу да Силву. В подготовке госпереворота обвиняются 34 человека.

В январе 2023 года сторонники Болсонару устроили беспорядки и попытались захватить правительственные здания в Бразилиа. Из пяти тысяч предполагаемых участников погрома были задержаны около 1,4 тыс.

Ранее экс-президента Бразилии Болсонару перевели под домашний арест.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами