В США сделали заявление после «инцидента с дронами» в Польше

США поддерживают своих союзников по НАТО и готовы защищать каждый дюйм территории альянса. Об этом в соцсети Х написал постоянный американский представитель при альянсе Мэттью Уитакер после инцидента с дронами в Польше.

«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО в свете этих нарушений воздушного пространства и будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — написал представитель.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже глава польского правительства заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Туск также отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Позднее МВД Польши заявило, что в стране якобы были обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. При этом газета Rzeczpospolita написала, что дронов было не менее 23.

В Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы России не собирались наносить удары по польской территории. Также в российском оборонном ведомстве выразили готовность провести с коллегами из Варшавы консультации по этому вопросу.

Ранее ночью над Белоруссией сбили неизвестные беспилотники.