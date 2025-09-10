На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ночью над Белоруссией сбили неизвестные беспилотники

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Белоруссии ночью зафиксировали в небе над воздушным пространством неизвестные беспилотники, часть из них была подавлена военными республики. Об этом сообщили в Telegram-канале белорусского оборонного ведомства.

В публикации говорится, что во время ночного обмена беспилотниками со стороны России и Украины над территорией Белоруссии постоянно фиксировали дроны, которые потеряли изначальный курс в результате работы средств радиоэлектронной борьбы.

«Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны», — говорится в сообщении.

В МО добавили, что в течение прошедшей ночи белорусские военные постоянно информировали Польшу и Литовскую область о возможных прилетах. Оперативные действия Белоруссии помогли польской стороне оперативно отреагировать на ситуацию и поднять в воздух свои дежурные силы. Польские власти со своей стороны также информировали солдат о приближении неизвестных БПЛА к Белоруссии.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны в ночь на 10 сентября, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше сообщили, что обломки БПЛА упали на жилой дом.

