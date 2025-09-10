Польша сбила «российские дроны» в своем воеводстве и собирает НАТО. Что это означает?

Польша ночью сбила не менее 23 беспилотников на своей территории. Премьер Дональд Туск обвинил в произошедшем РФ и запросил консультацию союзников, согласно четвертой статье устава НАТО. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы специально направила дроны в Польшу, об этом же сказал Владимир Зеленский. В Беларуси обозначили, что БПЛА заблудились из-за РЭБ. Минск сразу же передал Варшаве информацию об этом, что позволило уничтожить беспилотники. Западные страны и Украина призывают усилить антироссийские санкции. Дональд Трамп отказался от комментариев.

Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х заявил, что обнаруженные на территории страны беспилотники якобы российские.

«Прошлой ночью воздушное пространство Польши было нарушено огромным количеством российских дронов. Те дроны, которые представляли прямую угрозу, были сбиты. Я нахожусь в постоянном контакте с генеральным секретарем НАТО и нашими союзниками», — написал Туск.

Он также назвал инцидент «масштабной провокацией». По данным Reuters, НАТО все же не расценивает происходящее как нападение, хотя самолеты альянса впервые задействовали для отражения потенциальной угрозы .

При этом временный поверенный в делах РФ Андрей Ордаш заявил, что Польша не смогла доказать российское происхождение сбитых над территорией страны дронов .

Он уточнил, что российская сторона считает обвинения Варшавы беспочвенными.

«Никаких доказательств, что эти дроны имеют российское происхождение, не представлено», — цитирует его РИА Новости.

Атака на Польшу

Польские военные заявили, что в ночь на 10 сентября на территорию Польши залетели боевые дроны, их уничтожили местные средства ПВО. В ВСУ обозначили, что беспилотников было как минимум восемь. Туск не назвал точное число, заявив, что их было «огромное количество». По данным Rzeczpospolita, их было не менее 23 .

«Во время сегодняшней атаки Российской Федерации, наносящей удары по объектам, находящимся на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа дрон. Ведется операция, целью которой является идентификация и нейтрализация этих объектов. По приказу Оперативного командующего ВС Польши было применено вооружение, а службы проводят мероприятия по обнаружению сбитых аппаратов», — сказано в сообщении.

Польские военные назвали произошедшее «беспрецедентным по масштабу нарушением польского воздушного пространства» и «актом агрессии». Сейчас они устанавливают все места возможного падения дронов. Polsatnews пишет, что обломки одного из БПЛА упали на частный дом в Люблинском воеводстве. Также части беспилотника нашли на кладбище в населенном пункте Чесьники на юго-востоке Польши.

«Это первый случай сбития российских беспилотников над территорией страны НАТО. Все наши союзники относятся к ситуации очень серьезно. Мы не зафиксировали никаких потерь. Поиски останков сбитых беспилотников продолжаются», — заявил Туск.

Запад винит Россию

Утром Туск собрал экстренное заседание правительства. Он также попросил консультации с союзниками, что соответствует четвертой статье устава НАТО.

«Я участвовал в брифингах в Оперативном командовании Вооруженных сил. Вскоре я проведу брифинг в Бюро нацбезопасности, на котором будет присутствовать глава правительства. Безопасность нашей Родины является главным приоритетом и требует тесного сотрудничества», — заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

Американский конгрессмен Джо Уилсон призвал президента США Дональда Трампа ввести санкции против РФ, утверждая, что беспилотники были российскими:

«Россия атакует союзника по НАТО — Польшу — с помощью иранских беспилотников-шахедов. <...> Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые разорят российскую военную машину и снабдят Украину оружием, способным нанести удар по России».

Глава МИД Украины Андрей Сибига также обвинил РФ в инциденте.

«Слабый ответ сейчас еще больше спровоцирует Россию, и тогда российские ракеты и беспилотники полетят еще дальше в глубь Европы. Эта ситуация показывает, что необходимо, наконец, принять решение о возможности использования возможностей ПВО партнеров в соседних странах для перехвата беспилотников и ракет в воздушном пространстве Украины, в том числе приближающихся к границам НАТО», — заявил Сибига, призвав усилить украинские системы ПВО и ужесточить антироссийские санкции.

Дроны и раньше залетали на территорию стран НАТО — Польши и Румынии, однако такой бурной реакции инциденты не вызывали. Пользователи соцсетей пишут, что дрон якобы обнаружили в центре Польши — в деревне Мнишкув. «Страна.ua» считает, что такая реакция может быть вызвана именно глубиной залета БПЛА.

Трамп не стал комментировать ситуацию, не ответив на прямой вопрос журналистов.

Глава евродипломатии Кая Каллас считает, что РФ якобы специально направила в Польшу беспилотники:

«Вчера вечером в Польше мы стали свидетелями самого серьезного нарушения Россией европейского воздушного пространства с начала войны, и есть основания полагать, что это было преднамеренное, а не случайное нарушение. Война России обостряется, а не заканчивается. Мы должны увеличить расходы для Москвы, усилить поддержку Украины и инвестировать в оборону Европы».

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил якобы российские действия:

«Призываю Россию прекратить этот безрассудный курс. Я вновь выражаю польскому народу и его правительству нашу полную солидарность. В ближайшее время я проведу беседу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Мы не будем идти на компромиссы в вопросах безопасности союзников».

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что инцидент якобы не был случайностью:

«Уже были ранее инциденты с отдельными российскими дронами, пересекавшими границу и преодолевающими небольшое расстояние на территории соседей. Но сейчас фиксируем гораздо больший масштаб и целеустремленность. Россия должна почувствовать, что ответом на этот эскалационный шаг и тем более на попытку унижения одной из ключевых европейских стран будет четкий и сильный ответ всех партнеров».

Зеленский вновь призвал усилить украинскую систему ПВО, но в этот раз создать ее вместе с ЕС с применением общей авиации.

Дроны заблудились

Первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Павел Муравейко заявил, что Минск передал Варшаве и Вильнюсу информацию о заблудившихся беспилотниках:

«В ходе ночного взаимного обмена ударами беспилотными летательными аппаратами между Российской Федерацией и Украиной дежурными силами и средствами по противовоздушной обороне Республики Беларусь постоянно отслеживались беспилотные летательные аппараты, потерявшие курс в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы сторон. Часть заблудившихся беспилотников была уничтожена силами противовоздушной обороны нашей страны над территорией республики».

По его словам, Беларусь оповестила Польшу и Литву о приближении к их территориям неизвестных летательных аппаратов. Именно это и позволило польской стороне быстро отреагировать и поднять свои дежурные силы. Польша также ночью ответно информировала Беларусь о приближении уже к их территории беспилотников с Украины.

В Польше подтвердили, что часть беспилотников залетела с территории Беларуси.