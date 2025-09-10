В Польше утверждают, что нашли семь беспилотников

МВД Польши: обнаружены семь беспилотников и обломки одной ракеты

МВД Польши утверждает, что в стране обнаружены семь упавших беспилотных летательных аппаратов и обломки одной ракеты. Об этом в ходе брифинга заявила пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая, передает РИА Новости.

«Мы обнаружили семь БПЛА и один фрагмент ракеты», — сказала она.

По словам Галецкой, обломки дронов были найдены в населенных пунктах Чесники, Вырыки, Чоснувка, Кшивовежба-Колония, Мнишкув, Вогинь и Олесно. Обломки ракеты, отметила она, обнаружены в городе Выхалев Люблинского воеводства.

Представитель ведомства указала, что ситуация быстро развивается и, возможно, будет предоставлена дополнительная информация о новых находках.

В ночь на 10 сентября военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух на фоне якобы активности российских войск на Украине. Премьер-министр Дональд Туск рассказал утром, что польские военные применили оружие против объектов, нарушивших воздушное пространство страны.

Позже Туск заявил, что дроны, в «огромном количестве» залетевшие на территорию страны, якобы были российскими. Он отметил, что те беспилотники, которые представляли прямую угрозу территориальной безопасности Польши, были уничтожены.

Ранее в Польше допустили введение режима ЧП после инцидента с БПЛА.