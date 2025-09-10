Кремль ответил на обвинения Польши из-за инцидента с беспилотниками

Песков: ЕС и НАТО ежедневно обвиняют Россию в провокациях, но бездоказательно

Руководство Евросоюза и НАТО ежедневно бездоказательно обвиняет Россию в провокациях. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, даже не пытаясь представить хоть какую-то аргументацию», — сказал представитель Кремля, комментируя обвинения Польши в том, что якобы российские беспилотники нарушили воздушное пространство республики.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина из-за нарушения воздушного пространства страны несколькими беспилотниками.

Позже в соцсети Х Туск официально обвинил в случившемся Россию, заявив, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш в ответ на эти обвинения сообщил, что Польша не смогла предоставить никаких доказательств, что сбитые беспилотники были российского происхождения. По его словам, Москва считает обвинения Варшавы беспочвенными.

Ранее в Совфеде назвали инцидент с беспилотниками в Польше провокацией Украины.