В Совфеде нашли украинский след в инциденте со сбитыми беспилотниками в Польше

Инцидент с несколькими беспилотниками в воздушном пространстве Польши очень похож на провокацию, которую подготовили украинские власти, чтобы втянуть республику в конфликт с Россией. Таким мнением поделился первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров в эфире телеканала «Россия-24».

«Это очень похоже на провокацию, которую совершили украинские власти», — отметил Джабаров.

Он напомнил случай с ракетой в 2022 году, которая также залетела на территорию Польши. Тогда, по словам сенатора, власти Украины тоже обвиняли Россию. Однако поляки сумели разобраться и понять, что это была украинская ракета, которая по ошибке залетела на их территорию, отметил он.

«Потом [президент Украины Владимир] Зеленский упрашивал поляков, чтобы они не говорили, что это была украинская ракета», — напомнил Джабаров.

Утром 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск созвал экстренное заседание кабмина из-за нарушения воздушного пространства страны несколькими беспилотниками.

Позже в соцсети Х Туск официально обвинил в случившемся Россию, заявив, что дроны, обнаруженные на территории Польши, были якобы российскими. Премьер отметил, что летательные аппараты, представляющие прямую угрозу безопасности страны, были уничтожены.

Временный поверенный в делах России Андрей Ордаш сообщил, что Польша не смогла предоставить никаких доказательств, что сбитые в небе над страной беспилотники были российского происхождения. По его словам, Москва считает обвинения Варшавы беспочвенными.

Ранее Зеленский обвинил Россию в нарушении воздушного пространства Польши.